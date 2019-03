Samsung Galaxy Wearable Uygulaması Güncellendi

Samsung, One UI tasarım diliyle birlikte Galaxy Wearable uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Sürüm numarası 2.2.23.19021251 olan yeni Galaxy Wearable uygulaması, şu anda Galaxy Store üzerinden erişime açılmış durumda. Bu güncellemeyle birlikte, Samsung’un yeni modern kullanıcı arayüzünün altına tescilli yeni bir uygulama daha gelmiş oluyor.

Galaxy Wearable uygulaması için bundan önceki en son güncelleme geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanmıştı ve henüz resmi olarak tanıtılmamalarına rağmen Samsung’un 2019 yılına ait giyilebilir cihazlarından Galaxy Sport ve Gear Fit’in isimlerine uygulamada yer verilmişti.

Galaxy Wearable uygulaması her zaman güzel bir uygulamaydı ancak One UI güncellemesiyle birlikte, özellikle de karanlık arayüzle birlikte çok daha iyi görünüyor. Güncelleme herhangi yeni bir geliştirme ya da yeni bir işlevsellik içermiyor gibi görünüyor. Samsung da bu güncellemeden sonra değişim günlüğüne hiçbir şey eklemedi, hatta One UI yeni tasarımından bile bahsetmedi.

Uygulamanın yeni tasarımını yukarıdaki ekran görüntüsünden inceleyebilirsiniz. Galaxy Wearable uygulamasının yeni güncellemesini Galaxy Store üzerinden indirebilirsiniz (bu linke telefon ya da tabletinizdeyken tıkladığınızda doğrudan Galaxy Store’a gidersiniz).

Google Play Store’da ise uygulamanın yeni versiyonuna şimdilik yer verilmiyor ancak kısa süre içerisinde yeni verisyonun oraya da ekleneceğini tahmin ediyoruz.