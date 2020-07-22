Samsung Galaxy Z Flip 5G Fiyatı Resmi Olarak Açıklandı

Samsung geçtiğimiz aylarda yeni nesil katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip ile karşımıza çıkmıştı. Bir süredir söz konusu modelin 5G destekli varyantına yönelik bazı söylentilere şahit oluyorduk ve şimdi, bu söylentiler resmi ağızdan doğrulandı. Samsung Galaxy Z Flip 5G fiyatı ile tüketicileri üzecek gibi gözüküyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Flip 5G'e göz attığımızda baz model ile temel ölçüde benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Buna karşın baz modelden farklı olarak, isminden de anlayabileceğiniz gibi, dahili 5G modem ile birlikte geliyor. Ayrıca işlemcide bir revize yapılmış durumda ve bu varyantta Snapdragon 865 Plus işlemciye yer veriliyor.

Tabii tüm bunlar fiyata da yansıyor. Galaxy Z Flip için tavsiye edilen resmi satış fiyatı 1,380 dolar iken Galaxy Z Flip 5G için tavsiye edilen satış fiyatı 1450 dolar oluyor. Bu noktada aradaki 70 dolar tutarındaki farkın beraberinde getirdiği yenilikleri göz önüne aldığımızda cüzi bir fark olduğunu söyleyebiliriz.

Söz konusu model 5G altyapısının hazır olduğu ülkelerin önemli bir kısmında 7 Ağustos 2020 tarihinden itibaren satın alınabilecek. Tabii bu noktada bu modelin ülkemize gelmeyeceğini hatırlatalım. Peki siz bu fiyatlandırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.