Samsung Galaxy Z Flip Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung’un yeni katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Flip, Galaxy S20 ile birlikte Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak. Samsung Galaxy Z Flip özelliklerine dair her şeyi şimdiden öğrendik.

Samsung Unpacked 2020, 11 Şubat’ta düzenlenecek. Galaxy S20 serisinin yanında Galaxy Z Flip bu etkinlikde resmi olarak tanıtılacak. Galaxy S20 kadar katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip de merakla bekleniyor. Winfuture.de, cihazın tasarımından teknik detaylarına her şeyi paylaştı.

Samsung Galaxy Z Flip Özellikleri

Galaxy Z Flip, 6.7 inç 2636 x 1080 piksel çözünürlük sunan, 22:9 en boy oranında dayanıklı (Ultra İnce Cam) bir ekrana sahip olacak. Diğer Galaxy telefonlardaki gibi ekranın ortasında selfie kamerayı taşıyan bir delik olacak. Ekran HDR10+ video desteği sunacak. Telefonun dışında Gorilla Glass 6 ile korunan, saati veya bildirimleri kontrol etmek gibi basit işler için kullanılabilecek küçük bir 1.06 inç dış ekran olacak. 70 ile 110 derece arasında serbestçe açılabilen bir menteşeye sahip olacak, masaya konulduğunda 90 derece L şeklinde bir pozisyonda da açılabilecek. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865 yerine (muhtemelen Galaxy S20’ler de kullanılacak) Snapdragon 855+ işlemcinin kullanıldığı telefonda 8GB RAM bulunacak, dahili depolama alanı 256GB olacak. Yanda parmak izi sensörü taşıyacak telefonun pil kapasitesi 3300 mAh olacak. Üç kamera yerine iki arka kamera taşıyacak: 12 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera. microSD kart yuvası ve kulaklık girişi olmayacak.

Samsung Galaxy Z Flip Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Galaxy Z Flip, siyah ve mor renk seçenekleriyle gelecek. Samsung’un yeni katlanan telefonu 14 Şubat’ta ön siparişe açılacak. Fiyatının 1000 dolar ile 1500 dolar arasında olması bekleniyor.