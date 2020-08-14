Samsung Galaxy Z Fold 2 Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Samsung geçtiğimiz günlerde düzenlediği Unpacked 2020 sırasında Galaxy Z Fold 2 ile tüketicilerin karşısına çıktı. Galaxy Note 20 ailesine oldukça benzerlik gösteren yeni modelin çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi halen belirsizliğini koruyor olsa da yeni bir sızıntı buna ışık tutabilir. İşte Galaxy Z Fold 2 çıkış tarihi hakkında dikkat çeken iddia!

Galaxy Z Fold 2 Çıkış Tarihi: Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Evan Blass tarafından paylaşılan yeni bir gönderiye göre şirketin yeni nesil katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 2 2 Eylül 2020 tarihinde ön siparişe sunulacak. Buna ek olarak modelin normal satışlarının 18 Eylül 2020 tarihinde başlayacağı bildiriliyor. Tabii bu tarihlerin Amerika Birleşik Devletleri odaklı olduğunu ve diğer ülkelerde farklı tarih politikalarının izlenebileceğini hatırlatalım.

Bu tarihlerin geçtiğimiz günlerde ortaya atılan diğer sızıntılar ve raporlar ile uyuştuğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle ılımlı bir yaklaşım izleyebiliriz ancak en kesin tarih bilgisi için şirketten bir açıklama beklemek daha doğru olacaktır. Ayrıca az önce de aktardığımız gibi tarihler, bölgelere ve ülkelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Peki siz Galaxy Z Fold 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Z Fold 2 ülkemizde satışa sunulacak mı ve cevabınız evet ise ne kadar fiyata sahip olacak? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.