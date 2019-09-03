Samsung, Gelecek Yıl Kare Katlanabilir Telefon Tanıtabilir

Samsung'un yeni bir katlanabilir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Gelen sızıntılara göre Samsung, Galaxy Fold'u tanıttıktan sonra yepyeni bir katlanabilen akıllı telefon modeli tanıtacak.

Bloomberg 'in yayınladığı rapora göre Samsung, gelecek yılın başlarında Galaxy Fold'a göre daha ucuz, daha ince ve kare katlanabilir akıllı telefon modelini duyuracak. Güney Kore menşeli şirketin yeni katlanabilen akıllı telefon modeli için Amerikan tasarımcı Thom Browne ile işbirliği yaptığı söyleniyor.

Sızıntıya göre, 2020 yılında tanıtılması beklenen akıllı telefonun üst kısmında bir adet delikli kamera sensörü yer alacak. Bloomberg , Samsung'un bir sonraki katlanabilir iç ekranı için ultra ince bükülebilir camları test ettiğini açıkladı.

Samsung, ikinci katlanabilir akıllı telefonunu bu yılki Galaxy Fold'dan daha ekonomik ve daha ince hale getirmeyi hedefliyor. Samsung'un yeni katlanabilen akıllı telefon modeli hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Cihazın hangi teknik özelliklere sahip olacağı ve ne kadardan satışa sunulacağı bilinmiyor.

Cihaz hakkındaki tüm detayların önümünüzdeki günlerde gelmesi beklenen sızıntılar ile belli olacağı konuşuluyor. Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modeli hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!