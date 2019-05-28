Samsung, Huawei Sahiplerine Özel İndirim Uyguluyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan bir anlaşmanın ardından Huawei'nin Amerikan şirketleriyle iş yapmasına izin verilmeyecek ve bu durum Çinli üreticinin uzun vadeli mobil planlarına ilişkin endişeleri ortaya koyuyor.

Amerikan şirketleriyle çalışamayacak olan Huawei'nin teknolojik tedirginliği devam ediyorken bazı kullanıcılar ise Huawei'den uzaklaşmayı hedefliyor. İşte tam bu noktada Samsung mümkün olduğu kadar çok müşteriyi kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Koreli üretici, Huawei telefon sahiplerine yönelik bir takas programı başlattı.

Yeni kampanya ilk olarak Singapur'da başladı ve Huawei müşterilerine sunulan indirimler göz dolduruyor. Örneğin üst düzey Huawei cihazını getirene Galaxy S10'un fiyatı 550 dolara kadar düşüyor. Yani takas sonucunda Huawei kullanıcısına ortalama 200 dolar indirim uygulayan Samsung, Çinli teknoloji devinin P20 Pro, Mate 20 Pro ve Nova 3i gibi modellerini iade almayı kabul ediyor.

Samsung'un Takas Programı Türkiye'ye Gelir mi?

Samsung'un diğer pazarlardaki Huawei müşterilerini hedefleyen takas programını ülkemizde başlatıp başlatmayacağı henüz belli değil ancak pek çok Huawei kullanıcısını kendi tarafına çekmeyi planladığını göz ardı etmemek gerekiyor.

Huawei'nin mobil stratejisi şimdilik belirsiz olmasına rağmen, şirketin halihazırda piyasada bulunan akıllı telefon modellerine yazılım güncellemeleri ve güvenlik yamaları sunmaya devam edeceğini belirtelim.