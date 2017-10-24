Samsung J7 Uçakta Paniğe Sebep Oldu!

Güney Koreli Samsung şirketinin popüler telefonlarından biri olan Galaxy J7, geçtiğimiz günlerde uçakta büyük bir paniğe neden oldu. Hindistan'daki bir uçuşta duman çıkarmaya başlayan J7, uçaktaki kişiler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Cuma günü Hindistan'da Delhi'den Indore'a gitmekte olan Jet Airways uçuşunda, bir kadın yolcunun çantasından duman çıkmaya başladı. O anda yolcunun çantasında toplamda üç tane telefonu bulunuyordu ancak dumanın Galaxy J7 modelinden geldiği görüldü. Ayrıca çıkan dumanları kadının kocası fark ederken, uçağın yangın söndürücüleri de çalışmayınca yolcular büyük paniğe kapıldı.

Konu hakkında Samsung'dan açıklama gelmezken havayolu şirketi Jet Airways ise "Uçaktaki ekibimiz durumun kontrolünü hızlı bir şekilde ellerine alarak, talimatlara uygun bir şekilde tüm gerekli önlem adımlarını gerçekleştirdiler." dedi. Buna ek olarak bu olay J7'nin başına ilk defa gelmiyor. Cihaz daha önce de Pakistan'da bir çocuğun elinde aşırı ısınma sonucu patlamıştı.

Samsung'un Note 7 telefonlarından dolayı bu konuda sabıkası bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak her marka telefonun mutlaka patlama riski bulunuyor. 3. kalite batarya, şarj sırasında oluşabilecek sorunlar patlamanın habercisi olabiliyor.