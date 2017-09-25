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Samsung, Katlanabilir Ekranlı Galaxy X ile Apple'a Kafa Tutacak

Samsung Galaxy X Konsepti
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Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil

Kısa bir süre önce katlanabilir ekran teknolojisinin patentini alarak bu konuda büyük ses getiren Samsung, bugün yaptığı açıklamayla katlanabilir ekrana sahip akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı. Şirket, katlanabilir ekranlı telefonunun Galaxy X ismiyle geleceğini belirtti.

Katlanabilir ekran ilk olarak Lenovo tarafından prototip olarak kullanıcalara sunulmuştu. Fakat Samsung Lenovo’dan daha hızlı davrandı ve katlanabilir ekrana resmiyet kazandırdı. Eğer Samsung “dünyadaki ilk katlanabilir ekranlı telefonu” sorunsuz bir şekilde satışa sunabilirse, Apple’ın başının bir hayli ağrıyabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Apple’ın ekranını Samsung ürettiği için, bundan sonraki katlanabilir iPhone’ların ekranını da Samsung üretecektir diye düşünülüyor.

Samsung'un mobil birim başkanı Koh Dong-jin tarafından resmileşen Galaxy X'in, 2018 yılının ilk çeyreğinde çıkacağı belirtildi. Bunun haricinde cihaz hakkında bilgi paylaşmayan DJ Koh, katlanabilir ekranın çok yeni bir teknoloji olduğunu ve üzerinde titizliklikle çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca mobil birim başkanı, Samsung şirketinin geçtiğimiz günlerde Galaxy X cihazı için Bluetooth sertifakası aldığı da onaylandı.

Tüm bunlara ek olarak, Apple’ın iPhone X isimli cihazına karşılık olarak bu ismi seçen Samsung, Galaxy X ile Apple karşısında istediği başarıyı alabilecek mi göreceğiz.

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ETİKETLER: akıllı telefon Samsung samsung katlanabilir ekran

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