Samsung, Katlanabilir Telefonunu 2019’da Piyasaya Sürebilir

Uzun zamandır katlanabilir akıllı telefon modeli üzerinde çalışan Samsung, devrim niteliğindeki cihazını çok yakın bir gelecekte piyasaya sürebilir.

Apple ile birlikte dünyanın en büyük iki telefon üreticisinden biri olan Samsung, dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonu için çalışmalarına durdurak vermeden devam ediyor.

Akıllı telefonları geleneksel çizgilerinden çıkarmak isteyen Güney Koreli şirket, katlanabilir ekranı olan ilk akıllı telefonu ile kullanıcılara bambaşka bir deneyim sunmanın planlanlarını yapıyor.

Bu hedefine adım adım yaklaşan Samsung, yeni bir devrime kapı aralaması beklenen cihazını 2019 yılında piyasaya sürebilir. Bu önemli iddianın sahibi ise ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi.

Samsung foldable phone?! (My crude interpretation based on the WSJ report) pic.twitter.com/nc9mBwqml5 — Raymond Wong📱💾📼 (@raywongy) 18 Temmuz 2018

"Winner" kod adı verilen cihaz, çapraz olarak 7 inçlik bir ekrana sahip ve cüzdan gibi ikiye katlanabiliyor. Mashable ’ın kıdemli teknoloji editörü Raymond Wong’un Twitter hesabından paylaştığı görsellerde, telefonun ön yüzünde küçük bir ekran çubuğu görülürken, arka tarafında ise çift kamera kurulumu yer alıyor.

Haberde, Samsung'un kendi ürettiği esnek OLED ekranların telefonun tasarımı açısından çok önemli olduğu belirtiliyor. Zira şirket, ayrı ekrana sahip bir modelden ziyade, eğilip bükülebilen ekranlı bir telefon geliştirmek istiyor. Hem tasarım hem de mühendislik açısından oldukça zorlayıcı bir süreçten geçen Samsung, maliyet tarafında da sınırları zorluyor. Nitekim raporlar, telefonun minimum 1,500 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği yönünde.

Öte yandan, katlanabilir ekranlı telefon fikri kulağa oldukça havalı gelse de, kullanılabilirlik açısından pratik olup olmadıklarını sorgulamak gerekiyor. Daha önce yaptığı birçok prototipi bu yüzden çöpe atan Samsung, tasarım ve mühendislik sorunlarını çözemediği sürece büyük ihtimalle başarısız olacaktır.

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