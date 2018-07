Samsung, Katlanabilir Telefonunu 2019’da Piyasaya Sürebilir

Uzun zamandır katlanabilir akıllı telefon modeli üzerinde çalışan Samsung, devrim niteliğindeki cihazını çok yakın bir gelecekte piyasaya sürebilir.

Apple ile birlikte dünyanın en büyük iki telefon üreticisinden biri olan Samsung, dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonu için çalışmalarına durdurak vermeden devam ediyor.

Akıllı telefonları geleneksel çizgilerinden çıkarmak isteyen Güney Koreli şirket, katlanabilir ekranı olan ilk akıllı telefonu ile kullanıcılara bambaşka bir deneyim sunmanın planlanlarını yapıyor.

Bu hedefine adım adım yaklaşan Samsung, yeni bir devrime kapı aralaması beklenen cihazını 2019 yılında piyasaya sürebilir. Bu önemli iddianın sahibi ise ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi.

Samsung foldable phone?! (My crude interpretation based on the WSJ report) pic.twitter.com/nc9mBwqml5