Samsung Mobil Başkanı: İlk Olmak Artık Önemli Değil

Mobil Dünya Kongresi 2018'de yeni Galaxy S9 serisini duyuran Samsung'un Mobil Başkanı DJ Koh, şirketin gelecek politikaları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile MWC 2018'de sahne alan Güney Koreli şirket, beklendiği gibi Barcelona'da düzenlenen etkinliğin yıldızı olmayı başardı. Her iki akıllı telefon hakkındaki detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Samsung'un patronu DJ Koh, şirketin geleceği ile ilgili birbirinden ilginç şeyler söyledi. "Yaptığımız yenilikleri, tüketicilerin gözünden bakmadan sadece ilk olma telaşına kapılarak yaptık" diyerek önemli bir özeleştiri de bulunan Koh, artık ilk olmanın eskisi kadar önemli olmadığını söylüyor.

Stratejilerini değiştirdiklerini ifade eden Koh, "Samsung olarak asıl hedefimiz, tüketicileri doğru zamanda, doğru özellikle buluşturmak. Sadece kullanıcılar için anlamlı ve değerli olduğuna inandığımız özellikleri geliştireceğiz" diyor.

Güney Koreli şirket, akıllı telefon endüstrisinde gerek tasarım gerekse donanım anlamında birçok ilke imza atmıştı. Bununla birlikte Galaxy S serisinde 'ilk olma' kaygısıyla çıkartılan birçok özellik, bugün kullanılmıyor bile. Dolayısıyla Samsung sadece 'ilk olma' yerine 'en iyi olma' üzerine odaklanarak çok doğru bir karar vermişe benziyor.

Samsung Galaxy S9 Ön İnceleme Videosu

Samsung Galaxy S9 Plus Ön İnceleme Videosu