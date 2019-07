Samsung, Note 10 ile Birlikte Yeni Kulaklıklarını da Tanıtabilir

Samsung, ses donanımlarının üretimi konusuna yabancı değil çünkü geçmişte, şirketin çeşitli kulaklıklar ve hoparlörler ürettiğini görmüştük. Şimdi ise görünüşe göre, Galaxy Note 10’un yanında bir çift yeni kulaklık da tanıtılacak.

Bu iddianın sahibi WinFuture.de’den Rolan Quandt’a göre, Samsung, gürültü azaltma özelliği de olan yeni bir kulak içi kulaklık çifti tanıtacak. Bunlar aktif gürültü azaltma özelliğiyle gelecek, yani pasif gürültü azaltma özelliğine göre daha fazla gürültüyü engelleyebilecek.

Yeni kulaklıklar hakkında henüz çok fazla şey bilinmiyor. Kulaklıkların kablolu mu yoksa kablosuz mu olacağı, iki kulaklığı birbirine bağlayan bir kablonun olup olmayacağı ya da şirketin daha önceki kulaklıkları gibi bunların da tamamen kablosuz mu olacağı gibi sorular şimdilik yanıtsız kalıyor.

Samsung daha önce Galaxy Buds adlı kablosuz kulaklıklarıyla belli bir başarı elde etmişti. Yeni kulaklıkların da benzer şekilde bu başarıyı devam ettirmesini umuyoruz.

Yeni kulaklıklarla ilgili tüm detayları yakında öğrenmiş olacağız. Çünkü kulaklıklar, Galaxy Note 10 ile birlikte önümüzdeki ay tanıtılacak. Samsung, Galaxy Note 10’un tanıtım tarihini 7 Ağustos olarak belirlemişti. Önümüzdeki haftalarda daha fazla detay öğrenmek için takipte kalın.

Samsung has a new pair of wired in-ear headphones with active noise cancelling coming for your future Note10.