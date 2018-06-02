Samsung Note 9'un Tanıtım Tarihi Açıklandı

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli olacak Galaxy Note 9'un tanıtım tarihi sızdırıldı. Son dakika alınan kararla birlikte lansman tarihini değiştirdiği belirtilen Samsung'un ekran konusunda sıkıntılar yaşadığı dile getiriliyor.

Bloomberg tarafından paylaşılan raporda tanıtım tarihi olarak 9 Ağustos hedef alınmış durumda. Note 9 için hızlı davranmak ve Apple'ın yeni cihazlarından önce Note 9'u piyasaya sürmeyi hedefleyen Koreli üreticinin, ay sonuna kadar cihazı, kullanıcılarla buluşturacağı ifade ediliyor.

Eğer Note 9 Ağustos içerisinde tanıtılırsa, Samsung'un bu yılın iPhone'larına oranla daha fazla cihaz satabileceği düşünülüyor. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz yıl Note 8, iPhone 8 ve X'un tanıtımından sonra piyasaya sürüldü ve bu da ister istemez satışları olumsuz etkiledi.

Ayrıca paylaşılan rapora göre, Samsung Note 9'un kamera özellikleriyle ön plana çıkmak istediği belirtildi. Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alacağı dile getirilen cihazın 6,4 inç boyutunda çerçevesiz bir ekrana sahip olacağı ifade edildi. Ancak Samsung yönetiminde alınan bazı kararlarda, Note 9'un ekranında ufak tefek değişikliklerde bulunulduğu ve bundan dolayı tanıtım tarihinin ertelendiği belirtildi.

Bloomberg tarafından sızdırılan 9 Ağustos tarihinin yine de resmi olarak açıklanmadığını hatırlatmak gerekiyor. Yalnızca şirketin Ağustos ayında Note 9'u tanıtıp hemen piyasaya sürmek istediğini biliyoruz. Böylelikle Samsung'un, yeni iPhone'lara oranla daha çok satacağı düşünülüyor.