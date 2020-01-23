Samsung Quick Share ile Apple AirDrop Galaxy Cihazlara Geliyor

Samsung Galaxy S20’nin donanımsal özelliklerini biliyoruz. Ya yazılımsal özellikleri? Sızıntılara göre Samsung, Apple’ın AirDrop özelliğini Galaxy akıllı cihazlara getirmeye hazırlanıyor. Samsung Quick Share neler sunacak?

Samsung’un üst seviye akıllı telefonları Galaxy S20’nin tanıtılmasına bir aydan az bir süre kaldı. Unpacked etkinliğinde Galaxy S20 ile birlikte Galaxy Z Flip (Samsung’un ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un yenisi) ve Galaxy Buds+ gibi donanımlar tanıtılacak. Elbette lansmanın gözdesi Galaxy S20 serisi olacak. Şu ana kadar Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra’nın donanımsal özellikleri sızdırıldı. İlk kez yazılımsal bir özelliği paylaşıldı. Samsung, Apple’ın cihazlar arasında dosya paylaşımını kolaylaştıran özelliği AirDrop’u Galaxy telefon ve tabletlere getiriyor. Galaxy S20 ile kullanıma açılacağı söylenen yerel paylaşım servisi Quick Share adını taşıyor. Galaxy S20 Plus’ı şimdiden deneme şansı bulan bir kullanıcı aracılığıyla elde edilen Quick Share uygulamasının işleyişini şu aşamada bilmiyoruz, mevcut formda başka bir cihaz için tasarlanmadığından APK olarak indirilip yüklense de dosya aktarımı gerçekleştirilemiyor.

Quick Share diğer yerel paylaşım servisleriyle aynı şekilde çalışıyor. Desteklenen bir cihaza sahip birisi yakındaysa cihazı kullanılabilir olarak görünüyor ve dosya, fotoğraf veya video gönderilebiliyor. Kullanıcılar herkes tarafından veya sadece kişileri tarafından kendilerine dosya gönderilebilmesini seçebiliyor. Bu özellik Apple’ın AirDrop’una kıyasla ek işlevsellik de sunacak. Kullanıcılar dosyaları geçici olarak akıllı telefon veya tabletlerinden Samsung Cloud’a yükleyerek akıllı TV gibi cihazlarda içerikleri gösterebilecek.

Samsung’un Hızlı Paylaşım uygulaması Galaxy S20 ile gelecek ancak One UI 2.1 güncellemesiyle diğer cihazlarda da kullanılabilir olacaktır.