Samsung S8 ve Note 8'e Kurumsal Sürümler Geliyor

Bu yılın en beğenilen akıllı telefonlarından olan Galaxy S8 ve Note 8’e kurumsal sürümler geliyor. Bu sürüm amiral gemileri özellik ve tasarım farkı bulundurmayacaklar ancak güvenlik ve garanti bakımından daha fazla seçenek sunacaklar.

Her çeşit kullanıcısını düşünen ve bu farka göre cihaz çıkaran Samsung şirketi, şimdi de kurumsal olarak çalışan müşterilerine yönelik Galaxy S8 ve Note 8’e yoğunlaşmış durumda. “Enterprise Edition” isminde olan bu cihazlar, Knox Yapılandırma ve Kurumsal Firmware OTA güncellemeleri için 3 yıllık bir lisans ile gelecekler. Yani güvenlik bakımından çok daha üst seviye olacak cihazlar, önümüzdeki 3 yıl içerisinde her ay güvenlik yamaları alacaklar. Bu yamalar sayesinde telefona 3. taraf erişimi bir hayli zor hale gelecekken ayrıca, cihazların garanti süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak.

Şu an için Almanya’da satışa çıkarılacağı iddia edilen Enterprise Edition S8 ve Note 8’in, diğer Avrupa ülkelerine dağıtımı olunur mu, bilinmiyor. Ayrıca fiyat etiketi konusunda da henüz net bir bilgi bulunmuyorken, normal versiyonlara göre 100 - 150 dolar kadar bir fiyat farkı olacağı düşünülüyor.