Samsung Telefon Alev Aldı!

Zaman zaman farklı firmalara ait patlayan ya da alev alan telefonların haberilerine rastlıyoruz. Kendi kendine alev alan telefonlardan sonuncusu ise Samsung oldu. Samsung Galaxy S5 kullanıcısı olan bir gencin telefonu alev alınca vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar meydana geldi.

Kas distrofisine sahip olduğu için eliyle yapabileceği hareketler kısıtlı olan 23 yaşındaki Kunal Sharma isimli genç, bir gün oturma odasında otururken telefonunun her zamankinden daha fazla ısındığını farketti. Amcasını aramak için telefonunu eline alan Sharma'nın sadece dakikalar içinde telefonu alev aldı. Telefonun yanmasıyla birlikte Sharma’nın sol kolunda ve yüzünde yanıklar meydana geldi.

Sharma’nın yaptığı açıklamalara göre telefon alev aldığında şarja takılı değildi. Aynı zamanda telefon hiçbir zaman teknik servise gitmemişti ve Sharma telefonun orijinal aksesuarlarını kullanıyordu.

Telefonun neden alev aldığı şimdilik belirlenememiş olsa da Samsung kazayı araştırdıklarını açıkladı. Firma, yaptığı açıklamalarda müşterilerinin güvenliklerini oldukça ciddiye aldıklarını ve buna sebep olmuş olabilecek her adımı araştırdıklarını söyledi. Ancak şimdiye kadar olayı araştırmak için kaza geçiren gençten telefonu ve şarj aletini alamadıklarını, bu nedenle de telefonun alev almasının nedenleri hakkında konuşamadıkları açıklamalarında bulundu.

Bildiğiniz gibi Samsung’un 2016 yılında da bir telefon modeli ile bu tarz sorunu yaşamıştı. Samsung, Galaxy Note 7 piyasaya çıktığı zamanlar pek çok insandan telefonun aşırı ısınması sonucu patladığı şikayeti alması üzerine telefonu geri toplamıştı. Samsung Galaxy Note 7’nin bu kronik sorunu, bataryadan kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı meydana gelmişti. Galaxy S5'in ise neden alev aldığı henüz bilinmiyor.