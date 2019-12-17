Samsung Türkiye'de Akıllı Telefon Satışlarına Ara Verecek

Ortaya atılan yeni iddialara göre Samsung ülkemizdeki akıllı telefon satışlarına belirsiz bir süre için ara verecek.

Samsung Türkiye'den Çekiliyor mu?

Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan sorunlar çözüme bağlanıncaya kadar önümüzdeki dönemlerde satışa sunulacak akıllı telefonlarda Google uygulamaları ve servisleri yüklü gelmeyecek. Bu durumun satışları önemli ölçüde etkileyeceğini düşünen Samsung Türkiye, iddialara göre belirsiz bir süre için operasyonlara ara verme kararı aldı.

Yani önümüzdeki dönemlerde tanıtılacak ve satışa sunulacak akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerle karşılaşmama ihtimalimiz bulunuyor. Bununla birlikte yapılması planlanan yerel lansmanların da ileri tarihe ertelendiği ifade edilmekte. Bu noktada Samsung Türkiye tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmasa da iddiaların ciddiyet taşıdığını söylememiz mümkün.

Diğer Markalar da Uygulayabilir

Ülkemizde Google uygulamalarının ve servislerinin önemi düşünüldüğü zaman bu kararın pek çok kişiyi etkileyeceğini söyleyebiliriz. Tüketiciler bu eksikliğe sahip akıllı telefon modellerini almaktan kaçınacağı için bu durumun satışları etkilemesi oldukça muhtemel. Bu da zarar etmek istemeyen şirketler için stok azaltma veya ara verme gibi kararların alınmasına yol açabilir.

Yani Samsung'un aldığı iddia edilen bu kararın diğer markalar tarafından da alınması gündeme gelebilir. Şu an için elimizdeki bilgiler bu kadar olsa da resmi bir açıklama geldiğinde sizleri haberdar edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.