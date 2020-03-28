Samsung Ücretsiz YouTube Premium Üyelik Veriyor

Rakipsiz platformlarından birisi olan YouTube, kendisini sürekli olarak geliştiriyor ve bünyesine yeni özellikler katıyor. Google’ın sahibi olduğu bu platformun bünyesine kattığı özelliklerden bir tanesi de Premium üyelik seçeneği olmuştu.

Aynı gün içerisinde saatler boyu zaman geçirilen YouTube’un Premium özelliği, kullanıcılarına birçok özellik de getiriyor. Haberlerimizde sürekli olarak platformu tarafından kullanıcılara sunulan özelliklerden bahsediyoruz.

Ücretsiz YouTube Premium üyelik

Kuruluşun Premium üyelik seçeneğinin sunduğu bu özellikler; platformu reklamsız kullanım, YouTube’a özel üretilmiş içeriklere erişim gibi fırsatlar bulunuyor. Güney Koreli Samsung yaptığı yeni bir kampanyayla kullanıcılarına ücretsiz Premium kapılarını açıyor.

Dünya devleri içerisinde yer alan Samsung, YouTube Premium kampanyasını resmi internet sitesinde geçiyor. Şirketin internet sitesinde yer alan duyuruda, kampanyanın içeriğinde YouTube Music’in de yer aldığı ifade ediliyor. 14 Şubat 2020 - 5 Mart 2021 tarihleri arasında bu kampanya geçerli olacak. Biri 4 ay diğeriyse 2 ay olmak üzere iki farklı YouTube Premium üyelik seçeneği de yer alıyor. Kampanyanın son kullanım tarihininse 5 Nisan 2021 olduğunu belirtelim.

Yaklaşık olarak 4 ay sürecek YouTube Premium üyeliği; Galaxy S20, S20+, S20 Ultra ve Galaxy Z Flip cihazlarda bulunuyor. Şirket tarafından verilen 2 aylık premium üyelik ise, tüm Galaxy cihazlarda geçerliliğini koruyor. Kampanyadan faydalanmak için söz konusu Galaxy cihazların 14 Şubat 2020 ile 5 Mart 2021 tarihleri arasında satın alınmış olması şart.