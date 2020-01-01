Samsung'un 2020'deki İlk Telefonları: Note 10 Lite ve S10 Lite

Samsung'un 2020 yılında ilk olarak Galaxy S11'i (ya da Galaxy S20) piyasaya süreceğini tahmin ediyorduk. Ancak bundan önce iki yeni akıllı telefonun tanıtılabileceği ortaya çıktı. İşte Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite.

Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2020'deki C-Lab Inside Programındaki cihazlarla birlikte piyasaya sürülmesi beklenen yeni telefonlardan Galaxy S10 Lite'ın önünde delikli kamera tasarımı ve arkada üçlü kamera kurulumu bulunan 6.7 inçlik Super AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor.

Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisini barındıracak Galaxy S10 Lite'da 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyor. Kamera tarafında ise 32MP selfie kamerası ve arkada 48MP+12MP+5MP kamera kurulumu yer alacak. Android 10'da çalışması ve 45W hızlı şarj desteklemesi beklenen cihaz, 4370mAh pili barındırıyor.

Galaxy Note 10 Lite'ın ise 6GB RAM ve 128GB depolama alanıyla birleştirilmiş Exynos 9810 yonga setine sahip olması muhtemel. Referans olması açısından Exynos 9810, Samsung Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 akıllı telefonlarında da yer alıyordu. Galaxy S10 Lite'daki gibi Note 10 Lite'ın da 32MP selfie kamerası ve 12MP+12MP+12MP üçlü arka kamera seti ile gelebilir.

Peki ya siz 2020'nin ilk Samsung modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz?