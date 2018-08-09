Samsung'un Android Oreo Alacak Orta Seviye Telefonları

Google geçtiğimiz günlerde Android 9.0 Pie sürümünü duyurmasına rağmen Samsung'un hala tam anlamıyla Android Oreo güncellemesini yayınlamadığını belirtmek gerekiyor. Ortaya çıkan bir raporda Samsung'un Android Oreo alacak orta seviye pazarındaki cihazları görüldü.

Amiral gemisi kategorisindeki telefonlarını Android Oreo'ya güncelleyen Samsung, diğer sınıftaki telefonlarına ise pek aceleci davranmıyor. Zaten pazarın güncelleme konusundaki en başarısız şirketlerinden olan Koreli üretici yine de pek çok orta seviye telefonuna Android Oreo verecek gibi gözüküyor.

Şimdilik listede 12 telefon olduğu dile getiriliyorken bu cihazların resmi açıklamayla duyurulmadığını belirtmek gerekiyor. Samsung'un şirket içi çalışanları tarafından ortaya atılan bu listede A, C ve J serisi modellerin yer aldığı ve en son 2016 modellerine güncelleme geleceğini görüyoruz.

Android Oreo Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar