Samsung'un iPhone 11 Hayranlarını Kıskandıracak Yeni Reklamı

Samsung, yeni Galaxy Note 10 reklamı için çok kritik bir gün seçti. iPhone 11'in ön siparişlerinin başladığı gün, Galaxy Note 10'un yeni reklamı yayınlanmaya başlandı. Üstelik reklamda iPhone 11’de olmayan bir özellik yer alıyor ki bu da iPhone hayranlarını üzecek gibi görünüyor.

Samsung’un yeni reklamı, “Focus on what matters with Live Focus on the Galaxy Note10” ismiyle yayınlandı. "Galaxy Note10’daki Live Focus ile önemli olan neyse ona odaklanın" şeklinde çevrilebilecek olan video, isminden de anlaşılabileceği gibi Apple cihazlarında yer almayan çok önemli bir özelliği işaret ediyor.

Samsung’da yer alan Live Focus Video özelliği sayesinde video çekerken Bokeh efekti kullanılabiliyor. Üstelik videoyu çekmenizle eş zamanlı olarak video üzerinde düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Bu sayede Galaxy Note 10 ile artistik dokunuşlarla yüksek kaliteli videolar çekebiliyorsunuz. Apple ise bu özelliği bir süre daha iPhone’lara getirecek gibi görünmüyor.

Live Focus Video özelliği şimdilik Galaxy Note 10 telefonlar için geçerli bir özellik olacak. Ancak bu özelliğin sadece son çıkan telefonlar için geçerli olacağını düşünmüyoruz. Samsung muhtemelen bu özelliği son çıkardığı telefonlara getirdikten sonra daha önceki modeller için de bu özelliğin etkin olmasını sağlayacaktır.