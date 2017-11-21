Samsung'un Katlanabilir Ekranlı Telefonu ile İlgili Önemli Gelişme

Samsung'un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu ile ilgili artan söylentilerin, yerini gerçeğe bırakıp bırakmayacağı büyük bir merak konusu. Yaklaşık iki ay önce Samsung CEO'su DJ Koh, şirketin bu yöndeki adımlarını 2019 yılında atabileceğini söylemişti. Samsung'un internet sitesinde göze çarpan bir detay, konuyla ilgili bize önemli ipuçları veriyor.

Güney Koreli teknoloji devinin katlanabilir akıllı telefonu, Galaxy X olarak adlandırılıyor. Önceki raporlar, katlanabilir Samsung akıllı telefonun SM-G888N0 model numarası taşıdığını öne sürüyordu. Aynı durumun Samsung'un resmi internet sitesinde de görüldüğü ortaya çıktı.

Samsung'un söz konusu telefonunun prototiplerini şirket ortaklarına gösterdiği söyleniyor. Bununla birlikte teknoloji devi, resmi olarak bu cihazı onaylamadı. Fakat geçtiğimiz aylarda Samsung'un katlanabilir Galaxy X akıllı telefonunun Bluetooth sertifikası aldığı tespit edilmişti.

SM-G888N0 model numarası taşıyan bir Samsung cihazı hakkında henüz net bilgilere sahip değiliz. Bu model numarası, şu anda Samsung serisinde olan herhangi bir aygıta karşılık gelmiyor; bu nedenle, henüz piyasaya sürülmemiş olan Galaxy X cihazına ait olma ihtimali var.

Katlanabilir akıllı telefonun kullanıcı arayüzünün neye benzeyeceğini henüz görmemekle birlikte, Samsung'un yakın tarihli bir patent başvurusu bize arayüze dair ilk izlenimi verebilir. Hemen altta gördüğünüz ekran görüntüsü, belki de Galaxy X'in bir prototipinden alınan çift ekran arayüzünü içeriyordur.

Bazı kaynaklar, Samsung'un katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu CES 2018'de tanıtacağını öne sürüyor. Bu söylentiler ne ilk ne de son olacak. Zira daha önce konuyla ilgili birçok rapor paylaşılmış, ancak kesin bir netice elde edilememişti. Kısacası, bekleyip görmekten başka çaremiz yok.

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