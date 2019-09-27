Samsung'un Katlanabilir Yeni Telefonu Türkiye'ye Gelecek

Bir süre önce Samsung Galaxy Fold, Güney Kore'de satışa sunuldu ve bu ayın başlarında da (resmi açılışından yaklaşık yedi ay sonra) Avrupa ülkelerinde kullanılabilir durumda. Ancak yeni Galaxy Fold modeli için bekleme süresinin kısaltılacağı öğrenildi.

Galaxy Fold şu anda belirli pazarlardaki ve sınırlı miktardaki tüketiciler için mevcut olsa da hazırlanan yeni bir rapor, Samsung'un bir sonraki katlanabilir akıllı telefonunun daha geniş yelpazede sunulacağını iddia ediyor. Samsung, bir sonraki katlanabilir akıllı telefonunu Kuzey Amerika ve Çin gibi pazarlara sunacak. Galaxy Fold'un ekran sorunlarına ve yüksek fiyatına rağmen büyük bir beklenti oluşturması şaşırtıcı değil.

SM-F700F model numarasına sahip olduğu söylenen bir sonraki Galaxy Fold cihazının fiyat olarak daha ucuz olması bekleniyor. D aha düşük bir fiyat etiketi de cihazın, tüketiciler arasında daha popüler olmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca fiyatın düşük olmasına bağlı olarak 512GB yerine 256GB dahili depolama özelliğine sahip olması bekleniyor.

Galaxy Fold 2 Ne Zaman Geliyor?