Samsung'un Katlanır Telefonunun Konsept Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung'un uzun süredir gündemde yer alan katlanabilir cihazının Ocak ayında CES19'da tanıtılacağı düşünülüyor. Fakat bu tarihten önce Hollandalı web sitesi Samsung F'in konsept tasarımının nasıl olacağını gösteren görselleri piyasaya sürdü.

Samsung'un katlanabilir telefonu ilk olarak Galaxy X adıyla adlandırılmış ancak bu isim çok klasik olacağı için Galaxy F ismiyle geleceği ifade edilmişti. İngilizce 'foldable' (katlanabilir) kelimesinden gelen Galaxy F'in daha mantıklı olacağı dile getiriliyorken Samsung'un katlanabilir modeli gerçekten farklı olacak gibi gözüküyor.

Şirketin tüm patentlerine ve patent başvurularına sadık kalınarak tasarlanan bu konsept görsellerinde Galaxy F'in orta kısımdan bükülebildiği görülüyor. Yani bu anlamda geniş bir ekrana sahip olacağı bildirilen cihazın tam ortadan katlanmadığını ve panelin bir kısmının her zaman görünür durumda olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Konsept tasarımında parmak izi sensörü kameranın alt kısmında bulunuyorken telefonun 21:9 formatında 7 inç 1440x3360 piksel çözünürlüğünde bir ekranı barındıracağı söyleniyor. 3 bin ila 6 bin mAh bataryaya sahip olacak Galaxy F'in minimum 1800 dolardan satışa sunulacağı düşünülüyor.

Peki ya siz Galaxy F modelinin akıllı telefonlar için yeni bir çağ açabileceğini düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.