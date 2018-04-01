Samsung’un Varisi Lee Jae-yong Bu Ay Ofise Geri Dönebilir

Samsung geçen yıl bir yolsuzluk skandalıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu durum hem şirket içinde hem de şirket dışında büyük yankı uyandırmıştı. Skandal, Güney Kore’nin eski başkanı Park Geun-hye’ı koltuğundan etmiş ve Samsung’un Genel Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong’un da hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla hapsinin istenmesine neden olmuştu.

Bir Seul mahkemesi Lee’yi suçlu bulmuş ve onu beş yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak Lee, Seul Yüksek Mahkemesi’ne temyiz başvurusunda bulunmuştu ve temyiz duruşmasındaki hakim, Lee'nin skandala ilişkin rolünü “siyasi iktidara pasif bir şekilde uyum” olarak nitelendirerek Lee’yi suçsuz bulmuştu. Böylece Lee’nin hapis cezası askıya alındı ve Şubat ayından itibaren Lee artık serbest bir adam haline geldi.

Hapishaneden tahliye olduktan sonra Lee, artık daha düşük bir profil sergiliyor ve hatta geçtiğimiz hafta Seul'deki yıllık hissedarlar toplantısına bile katılmadı. Şu sıralar ortaya çıkan haberlere göre ise, Lee’nin Samsung’daki görevine devam etmesi bekleniyor. Lee, 22 Mart’ta bir iş gezisine çıkarak ülkeyi terk etmişti ancak Nisan ayında ülkeye geri dönmesi bekleniyor.

Çıkan haberlerde, Lee’nin şu anda Avrupa’da olduğu ve ülkesine dönmeden önce Kuzey Amerika’yı da ziyaret edebileceği ifade ediliyor. Hatta Lee’nin bazı Asya ülkelerini de ziyaret edebileceği ve seyahat takviminin esnek olduğu belirtiliyor. Söylentilere göre Lee bu ziyaretlerde, yeni büyüme fırsatları hakkındaki fikirleri tartışmak ve paylaşmak amacıyla küresel IT firmalarından önemli yetkililerle bir araya geliyor.

Yine çıkan haberlere göre, Lee ülkeye döndükten sonra hem Seul’deki hem de Suwon’daki ofislerde çalışacak. Ayrıca söylentilere göre, Lee gözlerden bir süre daha uzak durmaya çalışacak ve düşük bir profil sergilemeye devam ederek tamamen işine odaklanacak.