Samsung ve Xiaomi 108MP'lik Telefon Kamerası Geliştirdi

Samsung ve Xiaomi ortaklaşmasıyla oluşturulan bir üretim ekibi, akıllı telefonlar için ilk defa 108 megapiksellik kamera sensörünün geliştirildiğini duyurdu.

Çoğu akıllı telefon kullanıcısı, fotoğraf çekmek ve internette gezinmek için ilk olarak cihazlarına sarılmakta. Gezinme deneyiminde önemli adımlar atılmış olsa da, fotoğrafçılık bileşeninde yenilikler için hala çok boşluk var. Fakat Samsung ile Xiaomi'nin ürettiği yeni 108MP'lik sensör bu alandaki boşluğu büyük ölçüde kapatacak.

Xiaomi - Samsung ortaklığının bir sonucu olan yeni sensöre ISOCELL Bright HMX adı verildi. Yeni sensörü geliştirmekteki amaç, kullanıcıların telefonlar ile üst düzey DSLR kamera ihtiyacını ortadan kaldırmak. Çözünürlükteki keskin artışın yanı sıra, ISOCELL Bright HMX sensörü ayrıca 1/33 inç boyutunu benimseyen ilk sensör.

Samsung konu hakkında yaptığı açıklamada yeni sensörün daha geniş olmasından dolayı az ışıklı ortamlarda daha fazla ışık emmesini sağladığını aktardı. Ayrıca sensörün görüş alanından ödün vermeden 6K (6016 x 3384) çözünürlükte 30 FPS kare hızı sunabildiği belirtildi.