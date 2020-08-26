Samsung'dan Üç Katlanabilir Akıllı Telefon Modeli Geliyor

Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ve Galaxy Z Fold Lite olarak tanıtılacağını biliyoruz. Bugün, Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy Fold Lite dışında iki katlanabilir ekranlı telefon daha çıkarmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Samsung'dan Üç Katlanabilir Akıllı Telefon Göreceğiz

İddilara göre, Galaxy Z Fold Lite, Galaxy Z Fold S ve Galaxy Z Fold 3, Samsung’un 2021’de piyasaya sürmeyi planladığı yeni katlanabilir akıllı telefonları arasında. Galaxy Z Fold Lite ve Galaxy Z Fold 3 modellerinde Ultra İnce Cam (UTG) yerine Renksiz Poliimid (CPI) adı verilen bir tür plastik kullanılacak. İki model de S Pen kalem desteği sunacak, yani katlanabilir ekranının altında sayıllaştırıcı bulunacak. Sayısallaştırıcıların kendisi zaten nispeten bükülebilir ancak bunu üst seviye katlanabilir telefona uygulamak muhtemelen Samsung’un şimdiye kadar çıkardığı en pahalı akıllı telefonlardan biri olarak sonuçlanacak. Son olarak aynı kaynağa göre Galaxy Z Fold S, hem içeri hem de dışarı katlanabilecek.

Samsung Galaxy Z Fold Lite Şimdiye Kadarki En Ucuz Model Olabilir

Samsung, bir süredir konuşulan Galaxy Z Fold Lite’ı 1000 dolar altında bir fiyat etiketiyle 2021’de çıkarmayı planlıyor. Cihazın ekranında renksiz poliimid adında plastik kullanımı, şirketin bu zamana kadar çıkardığı en uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon olmasını sağlayacak. 2019’da tanıtılan Galaxy Fold’un ekranının katlanabilir olmasını sağlamak için de CPI (renksiz polimiid) kullanılmıştı ancak sonra çıkan Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2’de ultra ince cama dönülmüştü.