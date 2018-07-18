Samsung Yeni Reklam Filminde iPhone X'un İnternet Hızıyla Dalga Geçti

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonları için yayınladığı yeni reklam filminde iPhone X ve iPhone X’un mobil bağlantı hızıyla dalga geçti.

Samsung ve Apple, dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticileri olmalarından ve birbirleriyle kıyasıya bir mücadele içine girmelerinden ötürü, ilginç reklam filmleriyle çokça karşımıza çıkmışlardı. Birbirleriyle dalga geçen reklam filmleriyle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçlayan iki şirket, tatlı rekabetin sonunda gülümseten çalışmaları takipçilerine ulaştırmışlardı.

Böylesine reklam filmlerinden sonuncusuysa Samsung tarafından geldi. Dün itibarıyla yayınlanmaya başlanan reklam filminde, Apple Store’a giden bir müşterinin iPhone X’un internet hızıyla ilgili sorduğu bir soruya yer verildi. Reklamda müşterinin satış elemanına “iPhone X en hızlı internet bağlantısına sahip değil, öyle mi?” şeklinde bir soru yönelttiği görülürken, satış elemanının ilk cevabı “iPhone 8’den hızlı” oldu. Sonrasında “Galaxy S9’dan kötü yani” gibi bir tepki veren müşterinin bu cümlesinden sonra Apple çalışanının soruya cevap veremediği görüldü.

Yapılan testler sonucunda CAT 19 LTE modem kullandığı bilinen Samsung Galaxy S9’un, iPhone X’dan 37 kat, Google Pixel 2’den ise 17 kat daha hızlı şekilde internete bağlanabildiği ortaya çıkmıştı. S9 testler sırasında saniyede 1.2 Gbps hıza ulaşmayı başararak, önemli bir rekorun altına imza atmıştı.