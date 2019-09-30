Sanal İstihdam Fuarına Gösterilen İlgi Dikkat Çekiyor

İŞKUR tarafından ikincisi gerçekleştirilen sanal istihdam fuarı büyük ilgi gördü. Aktarılan rapora göre yalnızca 2 günlük süre içerisinde etkinliğe 152 bin kişi katılırken, iş arayanlar ise kurum ve kuruluşlara 60 bin 639 CV bıraktı.

İŞKUR’un düzenlediği ve sanal ortamda kurum ve iş arayanları buluşturan sanal istihdam fuarı iki günlük süre içerisinde kotasını doldurdu. 150 bini aşkın vatandaş tarafından ziyaret edilen sanal fuarda onlarca marka ve şirketin aradığı elemanlar bulunuyordu. Türkiye genelinde hayata geçirilen fuar ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

En Çok 25 ila 34 Yaş Aralığı İş Arıyor

Sanal İstihdam Fuarına katılan ziyaretçilerin çoğunluğunun 25 ila 34 yaş aralığında olması ise dikkatlerden kaçmadı. Aktarılan verilere göre ziyaretçi sayısının yüzde 53’ü 25-34 yaşlarındayken, yüzde 21,6’sı ise 18-24 yaş aralığında. Aynı zamanda mobil iletişimin zirveye ulaştığı fuarda ziyaretçilerin yüzde 40’ı İstanbul üzerinden katıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, online olarak işveren ve işçinin buluştuğunu dile getirdi. "Yeni uygulamamızla Türkiye'nin farklı yerlerinden çok sayıda vatandaşımız, mesafe farkı olmadan istihdam fuarlarımıza katılım gösterdi" şeklinde konuşan Bakan Zümrüt, istihdam seferberliğini bu şekilde ilerlettiklerini aktardı.