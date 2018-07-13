Scarlett Johansson’lı Black Widow Filminin Yönetmeni Belli Oldu

Marvel evreninin sevilen karakterlerinden Black Widow’un solo filmi için aranan yönetmen bulundu. Scarlett Johansson’ın başrolde olduğu filmin yönetmen koltuğunda, ünlü kadın sinemacı Cate Shortland oturacak.

Avengers serisinde canlandırdığı Black Widow (Kara Dul) karakteriyle başarılı bir performans sergileyen Scarlett Johansson, beyaz perdedeki macerasına Black Widow spin-off’u ile devam edecek.

Marvel Studios, merakla beklenen yeni süper kahraman filmi için altı aydır yönetmen arayışındaydı. Hollywood Reporter 'a göre Marvel, Lore ve Berlin Syndrome filmleriyle tanınan Avustralyalı yönetmen Cate Shortland isminde karar kıldı. Şirket, bu süre zarfında aralarında Amma Asante, Maggie Betts ve Melanie Laurent gibi isimlerin de olduğu 70'ten fazla yönetmenle görüşmüştü.

Cate Shortland

Black Widow’un senaryosunu, 2009 yapımı Timer filmi ile adını duyuran kadın senarist ve yapımcı Jac Schaeffer kaleme alacak. Scarlett Johansson’ın hayat verdiği Rus casus Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow, ilk kez 2010 yılında vizyona giren Iron Man 2 filmi ile Marvel Sinematik Evreni’ne merhaba demişti.

Marvel’ın en merak edilen spin-off projeleri arasında yer alan Black Widow, ünlü karakterimizin sır dolu geçmişine ışık tutacak. Filmin, ilk Avengers filminin öncesine odaklanacağı tahmin ediliyor.