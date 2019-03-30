Sega, Yeni Oyun Konsolu 'Genesis Mini' ile İddialı Geliyor!

Geçtiğimiz yıl Sega, kendi minyatür retro oyun konsolunu tanıtmış ve Nintendo ile Sony’ye rakip olacağını göstermişti. Ancak bu konsolun piyasaya çıkış tarihi ertelenmişti. Bu yılki Sega Fest etkinliğinde ise şirket, Genesis Mini ve Mega Drive Mini’den oluşan oyun konsolunu 19 Eylül’de ABD ve Japonya’da piyasaya süreceğini duyurdu.

Görünüşe göre bu konsol belirli oyunların farklı yerelleştirilmiş versiyonlarına sahip olacak. Şirketin açıklamasına göre içerisinde 40 oyun bulunduracak olan bu konsolda, Sonic the Hedgehog 2, Shining Force, Gunstar Heroes, Comix Zone, Space Harrier II, Puyo Puyo 2, Rent-a-Hero, Castlevania Bloodlines ve Powerball gibi klasik oyunlar yer alacak (şirket en azından Japonya’da bu şekilde olacağını doğruladı).

PlayStation Mini’de olduğu gibi bu konsol da microUSB desteğiyle geliyor ve 720p çözünürlük sunabilen bir HDMI çıkışına sahip. Konsolda oyun kumandası olarak, çoğu oyuncunun da tercih ettiği Genesis gamepad'in altı düğmeli versiyonu yer alıyor. Bu aynı zamanda oyunu istediğiniz yerde kaydetmenizi sağlıyor. Sega’ya göre bu durum, 90’lı yıllarda bitiremediğiniz belirli oyunları bitirmenizi kolaylaştırabilir. Sega'nın M2'si sisteme özel bir yazılım sunuyor ve böylece retro konsolun kendi bünyesinde gelişmesini sağlayarak gecikmeyi azaltıyor.

Konsolda bir reset (sıfırlama, yeniden başlatma) düğmesi de var ancak orijinal sistemdeki ile aynı şekilde çalışmıyor. Ayrıca, diğer retro’larda olduğu gibi, indirmeler için herhangi bir destek var gibi görünmüyor ve Analog SG gibi bir kartuş yuvası da bulunmuyor.

Sega’nın yeni konsolunu ABD’de hangi fiyat etiketiyle satışa çıkaracağı henüz bilinmiyor ancak Japonya’daki konsolların, bir oyun kumandasıyla birlikte yaklaşık 60 Dolar’a (yaklaşık 335 TL), iki oyun kumandasıyla birlikte yaklaşık 80 Dolar’a (yaklaşık 446 TL) satılacağı belirtiliyor.