Şehri WhatsApp ile Yöneten Vali Tutuklandı

Kuzey Batı Brezilya’da bulunan Bom Jardim isimli küçük bir kentin valisi olarak atanan Lidiane Leite, şehri WhatsApp üzerinden yönetmek ve gönderilen eğitim bütçesini zimmetine geçirmekten 14 yıl ceza aldı.

Bütün hikaye 2012 yılında başladı. Lidiane Leite’nin erkek arkadaşı Humberto Dantas dos Santos, yine aynı şehirde valilik yaparken yolsuzluk suçlamasıyla görevinden alındı ve valilik koltuğu bir süre boş kaldı. Valilik koltuğuna aday olan ve yarışı kazanan Lidiane Leite ise göreve gelir gelmez, 44 yaşındaki bir danışmanı göreve aldı ve şehrin yönetimine dair çoğu detayı danışmanına verdi. Kendisiyse Bom Jardim kentinin de içinde yer aldığı yönetim bölgesinin başkenti olan Maranhao’ya göçen vali, pahalı şampanyalar ve lüks araçlarla çevrili bir hayat yaşamaya başladı. 2015 yılında Dos Santos ve Leite’nin ayrılmasının ardından bütün yolsuzluklar peşi sıra ortaya çıktı.

Yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından görevden alınan ve yargılanmaya başlanan Lidiane Leite’ye dair kararsa geçtiğimiz gün verildi. Yaklaşık iki buçuk yıl süren yargılamanın ardından, şehri Maranhao’dan WhatsApp mesajlarıyla yöneten vali suçlu bulundu.

Mahkeme, görevi aksatma suçunun yanı sıra Brezilya’nın en fakir şehirlerinden bir tanesi olan Bom Jardim’in eğitim bütçesini zimmetine geçirerek, 4.5 milyon sterlin yani yaklaşık 23.397.750 Türk Lirası büyüklüğünde bir yolsuzluk yapan Leite’yi 14 yıla mahkum etti.