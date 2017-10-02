Seks Robotu Samantha İzdihama Neden Oldu!

Seks robotu çılgınlığı aldı başını gidiyor. İnsanlara tepki verebilen ve cinsel organı bulunan ilk seks robotu Samantha, sergilendiği fuarda gördüğü ‘fazla ilgi’ neticesinde satışa sunulmadan bozuldu. Yapay zekanın tehlikelerini konuşurken seks robotlarının neden olabileceği kaosu unutmuşuz sanırım. İşte detaylar.

Yüksek teknolojisi sayesinde insana oldukça benzeyen seks robotu Samantha, ‘doğduğuna’ pişman oldu. Samantha’nın, Avusturya’da düzenlenen Arts Electronica Festivali’nde tanıtılacağını duyan insanlar, festival alanına hücum etti.

Zavallı seks robotu Samantha, sergilendiği fuarda izdihama neden oldu ve daha satışa sunulamadan bozuldu. Yaşanan arbedede iki parmağı kırılan Samantha, sosyal medyadaki ününün kurbanı oldu.

Robotu geliştiren İspanyol Sergei Santos, erkeklerin Samantha’ya barbar gibi davrandıklarını söyledi. Santos, Samantha’ya saldıran erkeklerin robotun göğüslerine, bacaklarına ve kollarına dokunduklarını belirtti. Samantha’nın durumdan çok etkilendiğini ifade eden Santos, robotun zor günleri atlatacağını ve yakın zamanda iyileşeceğini umuyor.

Yapay zekaya sahip interaktif robot Samantha dudağında ve omzunda bulunan sensörler sayesinde dokunuşu algılıyor; konuşarak ya da ‘inleyerek’ tepki verebiliyor. Kulağa bir hayli tuhaf geldiğini söylemeliyim.

Biz de Samantha’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, izdihama neden olan insanlara da Allah akıl fikir versin diyoruz.