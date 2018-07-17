Selena Gomez’i Hackleyen Kadın, 9 Yıl Hapis Cezası Alabilir

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Selena Gomez’i hackleyerek kişisel verilerini çalmakla suçlanan 21 yaşındaki Susan Atrach adındaki New Jersey'li bir kadın, dokuz yıl sekiz ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Pop yıldızı Selena Gomez’in e-postasına eriştiği iddia edilen 21 yaşındaki Susan Atrach, 11 ayrı suçlamadan sorumlu tutuldu. Los Angeles Bölgesi Bölge Savcılığı, Gomez’in Apple iCloud ve Yahoo hesabının Haziran 2015 ile Şubat 2016 arasında defalarda hedef alındığını açıkladı.

Ünlü şarkıcıya ait verileri çalan ve izinsiz olarak internette paylaşan Atrach hakkında, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık, para ve mülk verilerini ele geçirmek gibi toplamda 11 ayrı suçtan, dokuz yıl sekiz ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ünlüleri hacklemek ve dosyalarını çalmak, siber suçlular için adeta bir hobi oldu. Jennifer Lawrence, Kate Upton, Miley Cyrus gibi yıldızlar da dahil olmak üzere çok sayıda şarkıcı ve aktrisin bulut hesaplarını hackleyen bilgisayar korsanları, birçok özel fotoğrafı ve videoyu internete sızdırmıştı.

Son dönemde sıkça kullanılan bir yöntem haline gelen kimlik avı dolandırıcılığı, meşru görünen ancak kişisel bilgilerinizi ele geçirmeye veya paranızı çalmaya yönelik e-postalar yoluyla yapılıyor. Dolandırıcılar kimlik sahtekarlığı olarak adlandırılan ve kendinizden e-posta almışsınız gibi görünmesini sağlayan bir teknik de kullanabiliyor. Zira yukarda birçok ünlü ismi hedef alan saldırıların merkezinde de bu yöntem yer alıyordu.

Selena Gomez’i hacklediği gerekçesiyle tutuklanan 21 yaşındaki Susan Atrach’ın kaderi, 27 Ağustos’ta görülecek davada belli olacak.