Selfie Filtrelerine Benzemek İçin Estetik Yaptırıyorlar

Akıllı telefon kullanıcıların yapmayı en sevdiği şeylerden biri olan selfie çekme, bazıları için hastalık haline gelmiş durumda. Yapılan yeni araştırmaya göre, kullanıcıların bir çoğu selfie filtreleri uyguladıktan sonra, gerçek hayatta da bu hale gelebilmek için bıçak altına yatmak istiyor.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü'nde yapılan bir araştırma kapsamında selfie ile ilgili yeni bir trend ortaya çıktı. Selfie filtreleri uyguladıktan sonra fotoğraftaki hallerine benzemek isteyen kullanıcıların çok absürt estetik hayalleri kurdukları dile getirildi. Özellikle Snapchat, Facetune gibi uygulamalarda yer alan filtreler kullanıcıları cezbettiği söylendi.

Araştırmacılar tarafından sunulan raporda "Selfie filtreleri yeni bir trend oluşturuyor, filtrelenmiş selfie'ler genellikle ulaşılamaz bir görünüm sunar ve bu, hastalar için gerçeklik ile fantaziyi birbirine karıştırır" şeklinde açıklamlar yer aldı. Yani kullanıcıların selfie filtrelerine benzemek adına bıçak altına yatabilme riskinin olduğunu söyleyen araştırmacılar, doktorların bu konuda dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Selfie'lerde kendilerini daha güzel kullanıcıların akıl sağlığı konusunda şüpheyle yaklaşan araştırmacılar, filtrelere göre estetik yaptırmak isteyen hastalar için tedavi ve ilaçlarla psikolojik müdahalelerde bulunulmasını öneriyor. Ayrıca selfie filtrelerindeki estetiklerin yapılmaması konusuna vurgu yapılıyor.