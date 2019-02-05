Sevgililer Günü Meteoru Rekor Fiyatla Alıcı Bekliyor

Yıllar önce Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan dağlara düşen 4,5 milyar yaşındaki meteor, açık artırmaya çıktı. Kalp şekliyle akıllara kazınan meteorun, Sevgililer Günü'nde yüksek meblağlarda alıcı bulması bekleniyor.

Bugüne kadar satışa çıkardığı birçok değerli eserle bilinen Christie’s, meteorun kalp şeklinde olmasından dolayı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satılacağını açıklandı. Kalp şeklinde meteorun yanı sıra Sibirya’nın benzer bölgelerinde bulunan irili ufaklı kırk kadar meteorun da 6 - 14 Şubat tarihleri arasında yine Christie’s üzerinden açık artırma usulü satılacağı söylendi. Uzmanlar meteor parçalarının toplamda 300 bin dolar ile 500 bin dolar arasında satılmasını beklediklerini dile getirdiler.

Söz konusu meteor, 12 Şubat 1947 yılında Sovyetler Birliği zamanında atmosfere girip parçalanarak kalp şeklini almış, Sibirya'nın Sihote-Alin bölgesine düşmüştü. Atmosferin etkisiyle yüzlerce parçaya ayrılan meteorun parçaları Rus jeologlar tarafından 5 gün içinde toplanmış, taşların içeriğinin yüzde 94 demir, yüzde 5,5 nikel ve yüzde 0,38 kobalt olduğu saptanmıştı.

Sputnik tarafından aktarılan haberde sözlerine yer verilen gördü şahidi Korney Shvets ise şu açıklamayı yapmıştı: “Bir kütlenin arkasından ateş saçarak aşağı doğru süzüldüğünü gördük. O zaman annem ve kardeşimle fırında çalışıyorduk ve fırının camlarının sallandığını hatırlıyorum. O zamanlar 17 yaşındaydım. Gördüğümüz şeyin ABD'nin atom bombası olduğunu sandık ve çok korktuk. Çünkü 2 yıl önce Hiroşima'ya atom bombası atılmıştı.”