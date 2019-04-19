Shao Kahn Yeni Mortal Kombat 11 Fragmanında Korku Salıyor

Eğer Mortal Kombat 11 oyununu ön-sipariş ile almışsanız, ön-sipariş hediyesi olarak Shao Kahn oyununuzun seçilebilir dövüşçü kadrosuna dahil olacak. PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch için geliştirilmiş olan oyun 23 Nisan 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Önümüzde beş gün gibi az bir zaman kalmışken, NetherRealm Studios da yeni fragmanlar yayınlamaya devam ediyor. Mortal Kombat 11 oyunun yeni fragmanı Shao Kahn için özel olarak hazırlanmış.

Shao Kahn ile seride ilk olarak Mortal Kombat II oyununun finalinde karşılaşmıştık. Kendisi zaman içerisinde birçok Mortal Kombat oyununda da karşımıza çıkmıştı. Outworld diyarının İmparator'u ve diğer bütün diyarları fethederek hepsini kendi diyarı ile birleştirme amacında olan Shao Kahn, Tanrısal kudreti ve kara büyü bilgisi ile serinin en çok korkulan karakterlerinden bir tanesidir.

Aşağıdan izleyebileceğiniz oynanış fragmanı ise bizlere becerileri konusunda iyi bir örnek oluyor. Raiden, Kung Lao, Kotal Kahn ve Liu Kang karakterlerine karşı sergilediği muazzam parformans ve finaldeki Fatality hareketiyle bir göz dağı veren Shao Kahn fragmanı için keyifli bir seyir dileriz!