Siber Savunma Şirketi 'Cybereason'a 200 Milyon Dolarlık Yatırım

Reuters’ın haberine göre, ABD-İsrail ortaklığıyla kurulan siber güvenlik sağlayıcısı Cybereason Salı günü yaptığı açıklamada, Japon şirket Softbank ve iştiraklerinden 200 milyon dolar yatırım aldıklarını ve böylece şirketin ilk halka arzına yaklaştıklarını duyurdu.

Bugüne kadar toplanan miktarı iki katına çıkaran yeni fonların, şirketin küresel büyümesini devam ettirmek ve bulut tabanlı uç nokta koruma platformunu daha da geliştirmek için kullanılacağı ifade edildi.

Şirket geçtiğimiz Haziran ayında, birçok telekom firmasını etkileyen en büyük ulus devlet siber casusluk saldırısını ortaya çıkarınca manşetlerde yer almıştı.

İki yıllık sürecin makul olduğunu belirten CEO Lior Div, "200 milyon dolarlık yatırım Cybereason'ı IPO'ya götürmek için büyük bir adım." diye konuştu.

Cybereason, siber araştırma ve geliştirme yatırımlarını arttırmayı planladığını ve aynı zamanda satın alma fırsatlarını da inceleyeceğini bildirdi.

Softbank daha önce şirkete, risk sermayesi şirketi CRV, Spark Capital ve Lockheed Martin ile birlikte yatırım yapmıştı.

Şirket finansman turu için bir değer belirlemedi ancak Şubat ayında İsrail’in Globes finans gazetesiyle yaptığı röportajda Div, uluslararası bir alıcıdan gelen 1 milyar dolardan fazla satın alma teklifini reddettiklerini söyledi.