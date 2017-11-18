Siemens Pek Çok Çalışanını İşten Çıkarıyor!

Alman elektronik devi Siemens 7 bine yakın çalışanını işten çıkarıyor. Çıkaracağı çalışanlarının yarısını Almanya'daki merkezlerinden seçecek olan Siemens, toplamda 6 bin 900 çalışanıyla yollarını ayıracak. Şirketin çalışanlarını işten çıkarma gerekçesi ise, enerji santralleri ve motor üretimi alanındaki problemler.

Almanya'nın doğusunda bulunan Görlitz ve Leipzig’deki iki merkezinden 920 kişiyi işten çıkaracak olan Siemens, Erlangen ve Offenbach kentlerindeki işletmelerini de birleştirilecek. Erfurt'taki fabrikasını ise satmayı düşünen Siemens, bu fabrikasını bir süre inceleme kararı aldı. Böylece çoğunluğu Almanya'dan olan 2 bin 500 çalışanı ile yollarını ayıracak olan Münih merkezli şirket, ABD'deki fabrikalarından da 800 kişiyi işten çıkaracaklarını açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan Siemens Yönetim Kurulu'ndan Lisa Davis şu şekilde konuştu: "Enerji üretimi sanayisi, boyutları ve hızı açısından şimdiye kadar görülmemiş bir dönüşüm içinde. Şu an aldığımız önlemler, bundan üç yıl önce işletmemizin değişen piyasa şartlarına ayak uydurması için başlattığımız çalışmaların devamı niteliğinde"

Ayrıca santraller alanında 46 bin 800, motor üretiminde ise 44 bin 800 çalışana sahip olan Siemens, işten çıkarma hakkında "erken bir önlem" aldıklarını belirtti.