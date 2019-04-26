Sinemia, ABD'deki Faaliyetlerine Son Veriyor

2017 yılında MoviePass’e rakip olarak ABD pazarında faaliyet göstermeye başlayan online sinema bileti satın alma servisi Sinemia, ülkedeki hizmetlerine son verdiğini açıkladı.

Sektördeki en büyük rakibi MoviePass ile rekabet edebilmek için agresif bir fiyatlandırma politikası benimseyen Sinemia, 2017 yılından bu yana faaliyet gösterdiği ABD pazarından çekilmeye karar verdi.

Türk şirketin bu kararında, MoviePass tarafından açılan bir patent davası da dahil olmak üzere birçok yasal engel ve sermaye yetersizliği etkili oldu. Sinemia geçen ay “kötüye kullanım ya da hileli faaliyet” nedeniyle kullanıcı hesaplarının yüzde 3'ünü iptal ettiğini ve bu üyelere para iadesi yapacağını söylemişti. Bu da platformu kullanan kişilerin şikayetlerine yol açtı.

Sinemia’nın hizmetini sonlandırması, Studio Movie Grill Concepts ve SubGen gibi ABD’deki büyük sinema salonları için başlattığı abonelik planlarına yoğunlaşmasını sağlayabilir.

Bilhassa ABD’de sinema zincirleriyle entegre bir şekilde çalışmadan sürdürülebilir bir abonelik hizmeti sunmak bir hayli zor. MoviePass, geçtiğimiz günlerde aylık 9.95 dolarlık oldukça uygun fiyatlı yeni bir plan duyurmuştu. Ülkedeki en büyük sinema zinciri olan AMC Entertainment Holdings ise kendi abonelik planını duyurarak, bağımsız servislerin rekabet edebilmesini daha da zorlaştırmıştı.

Mart ayında “Sinemia Limitless” adlı yeni bir plan başlatan Sinemia, kullanıcıların “herhangi bir zamanda herhangi bir sinema salonunda” sinema bileti satın almalarını sağlayan 100 dolar değerinde bir dijital kartı 70 dolara sunmuştu. Söz konusu kart, herhangi bir abonelik veya uygulama gerektirmemesi sebebiyle oldukça ilgi çekmişti.

Şubat ayında Sinemia, 10 sinema salonu zinciri için sinema bileti abonelik hizmetleri oluşturma konusunda anlaştığını açıklamıştı.

Üyelerine sinema salonlarında sınırsız film izleme olanağı sunan platform, 2014 yılında Rıfat Oğuz tarafından kurulmuştu.