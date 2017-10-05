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Siri, Despacito Şarkısını Çok Yanlış Anlamış

Siri, Despacito Şarkısını Çok Yanlış Anlamış
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil

Apple’ın sesli asistanı Siri’nin kafası bu aralar biraz karışık. Şaşkın Siri, bu yazın popüler parçası olan ve kırmadık rekor bırakmayan Despacito şarkısını, Bulgaristan’ın milli marşı ilan etti. En azından Justin Bieber’ın ülkenin başkanı olduğunu düşünmüyor.

Kimi zaman yalnızların, kimi zaman da yolunu kaybetmişlerin arkadaşı olan Siri, kötü günler geçiriyor. Bir Reddit kullanıcısının gözlemiyle ortaya çıkan hata herkesi güldürdü.

Siri, kendisine sorulan, “Bulgaristan’ın milli marşı nedir” sorusunun cevabı olarak, ‘Despacito’ şarkısını verdi. Bu yazın hit şarkısı olan ve Youtube rekorlarını altüst eden parça, Siri’ye göre Bulgaristan’ın milli marşıymış.

Siri, Despacito Şarkısını Çok Yanlış Anlamış!  

Siri bilgileri Wikipedia’dan alıyor, ancak bu sefer kendi temennisini dile getirmiş sanırım. Şaka bir yana, Bulgaristan milli marşı olan ‘Mila Rodino’ ile ‘Despacito’ şarkısının hiçbir ortak yanı yok. Biri operada yükselen bir orkestra şarkısıyken, diğeri ise Louis Fonsi ve Daddy Yankee imzalı ispanyol melodilerini taşıyan bir şarkı.

Apple, bu yanlışlık hakkında henüz bir açıklamada yapmadı. Siri’nin kafasının karışması bir yandan da fena olmadı. Zira şarkıyı yavaş yavaş unutmaya başlıyorduk ki, Siri bizlere hatırlattı. Fakat Bulgarların tepkisini çekmiş olması da oldukça muhtemel görünüyor.

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ETİKETLER: Apple siri sesli asistan despacito

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