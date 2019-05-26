Şirketlerin Kripto Paraya Yönelmesi Piyasayı Yeniden Hareketlendirdi

Son dönemlerde başta Facebook olmak üzere birçok şirketin, kendi kripto parası ya da kripto para birimiyle ödeme yöntemleri üzerinde çalıştığını görüyoruz. ABD merkezli telekomünikasyon şirketi AT&T de kripto para birimleriyle ödeme yapma imkanı sunacağını açıkladı.

Facebook, Nike, Nordstrom, Home Depot ve Starbucks gibi şirketler kendi kripto para ödeme hizmetlerini yavaş yavaş duyurmaya başladı. Benzer bir hamle de AT&T firmasından geldi ve müşterilerin artık kripto para ödeme işlemcisi BitPay üzerinden fatura ödemelerini kripto para birimleriyle yapabilecekleri duyuruldu.

AT&T’den yapılan açıklamada, ödemelerin kripto para birimleri olarak saklanmayacağı belirtilirken, ödeme alındıktan sonra BitPay’in ödenen kripto para miktarını yasal para birimine çevirerek şirkete göndereceği ifade edildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Bitcoin de yükselişe geçti. Kripto para piyasasının belirleyici unsurlarından birisi olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.43 artışla yeniden 8 bin doların üzerine çıkarak 8,009 dolar seviyesine ulaştı. Aynı zamanda 141 milyar 923 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşan Bitcoin böylece piyasanın da yüzde 56.7’sini oluşturmuş oldu.

Toplam 2,209 adet kripto para biriminin yer aldığı piyasada önemli değişimler yaşandı. Son 24 saatte piyasadaki en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 89’u yükseldi. Söz konusu artışta son 24 saatte özellikle yüzde 79.80 ile 100’üncü sıradaki thera Fuel başı çekti.

Son 24 saatte piyasa hacmi 250 milyar 368 milyon dolara yükselirken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasında son 24 saatte en çok değer kazanan da yüzde 12.26 ile Litecoin oldu.