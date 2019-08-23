Sıvı Soğutmalı Redmi Note 8 Oyuncu Ekipmanlarıyla Geliyor

Xiaomi'nin alt markası Redmi, Note 8 ve Redmi Note 8 Pro için önümüzdeki hafta lansman düzenleyecek ancak lansman öncesi cihazın sıvı soğutmalı olacağı ve oyuncu ekipmanlarıyla tanıtılacağı ortaya çıktı.

Weibo'da oyun aksesuarları desteğini ve bir dizi oyun özelliğini de içeren ipuçlarını yayınlayan Redmi a yrıca Helio G90T'nin (Remi Note 8 Pro'da bulunacak yonga seti) Snapdragon 710'dan daha güçlü olduğunu kanıtlamak için test sonuçlarını da paylaştı.

Redmi'nin resmi Weibo sayfası, Redmi Note 8 serisinin oyun aksesuarları için destek ile geleceğini öne süren bir teaser paylaştı. Teaser'da Redmi Note 8 ve Note 8 Pro'nun yüksek kare hızları, sıvı soğutma, ağ optimizasyonu, pürüzsüz dokunmatik ekran deneyimi ve uzun pil ömrüne yer verildi.

Redmi Genel Müdürü Lu Weibing ise paylaştığı test sonuçlarında Helio G90T'nin puanına vurguda bulundu. Sırasıyla Kirin 810, Helio G90T ve Snapdragon 710 yonga setlerinin olduğu listenin haricinde Note 8 serisinin sıvı soğutma ile donatıldığı ve oyun sırasında sıcaklığın diğer modellere göre 4 ila 6 derece düşük olacağı iddia edildi.

Redmi Note 8 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi, son zamanlarda kameranın 25x zoom ile donatılabileceğini de söylemişti. 25 kere yapılacak zoom'da bile piksel kaybı yaşanmayacağını dile getiren Çinli üretici, Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro'yu 29 Ağustos'ta tanıtmayı planlıyor. Bakalım yeni Redmi modelleri nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz.