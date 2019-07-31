Snapchat Akımlar Yardımıyla Instagram'ın İçine Sızdı

Instagram ve Snapchat arasındaki rekabet herkes tarafından biliniyor. 2010 yılında akıllı telefonların daha fazla piyasaya sürülmesi ile birlikte Snapchat gibi uygulamalar büyük bir beğeni kazanmaya başladı. Ancak Facebook şirketi, Snapchat uygulamasını devre dışı bırakmak istiyordu ve kuruluşa satın alma talebini iletti. Snapchat ise bunu kabul etmedi.

Facebook ve Snapchat arasındaki rekabet gittikçe artı ve Facebook, bu kuruluşu satın alamayacağını anlayınca benzer bir platform oluşturdu. Instagram üzerinden hikayeler özelliğini kullanan Facebook, Snapchat platformunun varlığına büyük bir darbe vurdu.

Snapchat Instagram'a tam kalbimden ateş etti

Instagram üzerinden gerçek arkadaşlar isimli bir etiket çıkarıldı ve bu, snapchat'in de sloganı oldu. Böylece Snapchat, Instagram içerisine sızdı. Gönderiler üzerinde dostluk samimiyet ve arkadaşlık hakkında tanınmış cümleler bulunuyordu.

Snapchat platformunun adeta kendi üzerine aldığı bu etiket, şu an için 1 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Reklam dünyası tarafından saldırgan reklamlar olarak adlandırılan bu tarz faaliyetler, görünen o ki işe yarıyor.

Şu an için Snapchat, Instagram üzerinden elde ettiği etkileşimi kendi platformuna taşıyacak gibi görünüyor. Ancak bu ne zaman yapacağı ise henüz net değil. Peki sizce de Instagram ve Snapchat arasındaki bu rekabet, daha neler görmemizi sağlayacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.