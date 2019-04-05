Snapchat Hikayeler, Tinder'a Geliyor

Konum odaklı arkadaşlık uygulaması Tinder ile fotoğraf ve video paylaşım platformu Snapchat, çok önemli bir ortaklığa imza attı. İki şirket arasındaki işbirliği kapsamında, Snapchat Hikayeler Tinder uygulaması üzerinden görüntülenebilecek.

Tinder kullanıcıları çok kısa bir zaman sonra Snapchat Hikayeleri’ni Tinder profillerinde paylaşabilecek. Snapchat’in ana şirketi Snap, bugün Los Angeles’ta düzenlediği etkinlikte, popüler arkadaşlık uygulaması Tinder ile ortaklık kurduklarını açıkladı.

İki şirket arasındaki işbirliği kapsamında, Snapchat uygulaması içerisinde "Tinder Hikayem" adında yeni bir bölüm olacak. Kullanıcılar bu sayede Snapchat’te çektikleri hikayeleri Tinder profillerinde paylaşabilecek. Tabii, Tinder uygulaması hikayeleri yayınlamak yerine yalnızca görüntülemek için kullanılacak. Dolayısıyla bu özelliği kullanmak istiyorsanız, Tinder’ın yanı sıra Snapchat uygulamasını da kullanmanız gerekiyor.

Bu arada iOS kullanıcıları yakında izledikleri Snapchat Hikayeleri’ni doğrudan kendi profillerinde veya mesaj olarak arkdaşlarıyla paylaşma şansına sahip olacaklar.

Snap ayrıca üçüncü taraf geliştiricilere, Snapchat'ın altı saniyelik dikey video reklam biçimini kullanarak uygulamalarından para kazanma şansı verecek olan Snap Audience Network’ü tanıtmayı planlıyor.

ABD’li şirket, eski popülerliğinden bir hayli uzak olan uygulamayı yeniden ayağa kaldırmak istiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Snapchat ile ilgili çok daha farklı sürprizler görebiliriz.