Snapchat'e Müzik Ekleme Özelliği Geliyor

Snapchat, diğer sosyal medya platformları ile rekabet edebilmek için yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Müzik ekleme özelliği üzerinde çalışan Snapchat, gerçekleştirdiği yenilikler ile eski popülaritesini geri kazanmak istiyor. Snapchat'in üzerinde çalıştığı müzik ekleme seçeneği ile ilgili detaylar haberimizde.

Snapchat'e Müzik Ekleme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

İlk olarak TikTok platformunda yer alan müzik ekleme seçeneği, geçtiğimiz aylarda fotoğraf tabanlı popüler sosyal medya platformu Instagram'a gelmişti. Snapchat'in de müzik ekleme işlevi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Snapchat'e eklenecek olan yeni özellik sayesinde kullanıcılar Snap çekerken veya çektikten sonra müzik ekleyebilecek.

Veri skandalları ile sık sık gündeme gelen TikTok platformunun Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanma ihtimali bulunuyor. TikTok, geçtiğimiz aylarda Hindistan'da yasaklanmıştı. Tam da böyle bir zamanda Snapchat, TikTok özelliğini kendi platformuna dahil etmek için kolları sıvadı. Snapchat, TikTok platformunda yer alan özelliği kendi platformuna entegre ederek kullanıcı sayısını artırmayı hedefliyor. Snapchat'in yeni özelliği aşağıda yer alan görseldeki gibi görünecek.

Snapchat'in yeni özelliği şu anda test edilmesi için yalnızca Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunuldu. Snapchat, Sonbahar mevsiminde müzik ekleme seçeneğini tüm kullanıcıların kullanımına sunmayı planlıyor. Snapchat, müzik lisansı için Warner Music Group ve Universal Universal Music Publishing Group, NPMA, Merlin ve Warner Chappell firmaları ile anlaştı.

İlk olarak Snapchat ile hayatımıza giren hikaye özelliği daha sonra Instagram, Facebook ve hatta anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a dahi eklenmişti. Hikaye özelliğinin diğer platformlara eklenmesi sonucu Snapchat popülaritesini kaybetmişti. Müzik ekleme seçeneğinin eklenmesi Snapchat'i tekrar eski popülaritesini kazanmasına yardımcı olabilir.

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