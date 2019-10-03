Snapchat Rakibi Instagram Threads Tanıtıldı!

Instagram yeni mesajlaşma uygulamasını duyurdu. Instagram Threads isimli uygulama Snapchat'e çok benzemekte. Gelin hep beraber Instagram Threads'e yakında bakalım.

Instagram Threads sayesinde yakın arkadaşlarınıza anlık fotoğraf veya videolar gönderebileceksiniz. Çektiğiniz resimlere ve videolara çeşitli efektler ekleyebileceksiniz. Aynı Snapchat'te atılan snapler de olduğu gibi.

Çektiğiniz resmin veya videonun hemen alt kısmında gönderiyi yakın arkadaşlar listeniz içerisinden kime göndereceğinizi seçmektesiniz. Bu seçimin ardından fotoğraf veya video seçtiğiniz yakın arkadaşınıza gönderilmekte.

Instagram Threads, gizlilik, hız ve yakın arkadaş listeniz ile kolayca iletişim için tasarlanmış bağımsız bir uygulama. Instagram Threads sayesinde yakın arkadaşlar listenizdeki kişilere anlık olarak durumunuzu paylaşabileceksiniz.

Durum paylaşımı yapılırken Instagram konumuzu kullanacak ve ne yaptığınızı otomatik olarak tespit edecek. Durumunuzu isterseniz liste üzerinden kendiniz de seçebileceksiniz. Örneğin sinemaya gittiğiniz ve sizin sinemada olduğunuzu yakın arkadaşlar listenizdeki kişilerin bilmesini istiyorsunuz. Bunu durum kısmında bulunan listeden seçerek paylaşabileceksiniz.

Instagram, durumunuzun yalnızca yakın arkadaşlar listenizdeki kişiler tarafından görülebileceğini söyledi. Takipçileriniz durumunuzu kesinlikle göremeyecek.

Instagram Threads uygulamasının Android sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamanın iOS sürümü çok yakında yayına alınacak.