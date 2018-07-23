Snapchat, Snapcash Uygulamasını Sonlandırıyor

Snapchat’in 2014 yılında hizmete sunduğu ödeme ve para gönderme servisi Snapcash son günlerini yaşıyor. Snapchat, Snapcash’in kapatılacağını ve 30 Ağustos’tan itibaren artık hizmet vermeyeceğini duyurdu.

Snapcash, ilk olarak Kasım 2014’te mobil ödeme servisi Square ile Snapchat’in iş birliği yapmasıyla ortaya çıkmıştı. Snapcash, kullanıcıların Snapchat üzerinden birbirlerine para gönderebilmelerine imkan tanıyordu. Snapcash’in kapatılacağını açıklayan bir Snapchat yetkilisi, “Snapcash, bizim başka bir şirketle ortaklık kurarak geliştirdiğimiz ilk ürünümüzdü. Dört yıldır Snapcash’i kullanan tüm Snapchat kullanıcılarına ve ortaklıklarından dolayı Square’ye teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Snapchat, Snapcash’in neden kapatıldığını tam olarak açıklamasa da bu durumun nedenlerini tahmin etmek pek de zor sayılmaz. Nedenlerden birisi olarak, piyasadaki ödeme servislerinin giderek çoğalması gösteriliyor. Çünkü, Google’ın Google Play bağlantılı ödeme servisi, PayPal’a ait ödeme uygulaması Venmo, Apple’ın ödeme servisi Apple Pay Cash gibi ödeme servislerinin hızla büyümesi ve yaygınlaşması, Snapcash’e büyük bir darbe vurmuş oldu.

Ayrıca Snapcash’in, patform üzerinden kullanıcıların birbirlerine kolayca para göndermesine olanak sağlamasından dolayı, çeşitli erotik içerikli amaçlar için de kullanıldığı belirtiliyor. Özellikle Twitter'da uygunsuz cinsel içerikli fotoğraflar karşılığında Snapcash üzerinden ücret talep eden birçok kullanıcı olduğu ifade ediliyor.

Son yıllarda kullanıcılarının büyük bir kısmını Instagram’a kaptıran Snapchat’in, 2018’in ilk çeyreğinde açıkladığı kazanca bakıldığında da şirketin hayal kırıklığı yaşadığı görülüyor. İlk çeyrekte toplam 231 milyon dolar gelir elde eden şirketin ilk çeyrek için beklentisi aslında 244.5 milyon dolardı. Şirketin 2017’nin dördüncü çeyreğindeki kaybının da yaklaşık olarak 350 milyon dolar seviyelerinde olduğu açıklanmıştı.