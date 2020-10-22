İçişleri Bakanlığı'ndan Sokağa Çıkma Yasağı İddiasına Yanıt!

Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ederken bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi yayımlanmıştı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sokağa çıkma yasağı iddiasını yanıtladı.

İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak mı?

İnsanların bir kısmının yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaması sonucu vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Günlük vaka sayılarında hasta sayısı 2000'i aşmış durumda. Günlük vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi insanların kafasında "Sokağa çıkma yasağı tekrar gelecek mi?" şeklinde soru oluşmasına neden oldu.

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ederken bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" şeklinde haber yayımlanmıştı. Reuters, söz konusu haberde üst düzey iki yetkiliyi kaynak göstermişti. Reuters'a açıklama yapan üst düzey yetkili, "Birkaç hafta boyunca süreci takip ettikten sonra yeni sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gelebilir" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, resmi Twitter hesabı üzerinden sokağa çıkma yasağı iddiası ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. İsmail Çataklı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Reuters'ta yayımlanan haberin tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Çataklı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 21 Ekim'den itibaren toplam hasta sayısı 353.426 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 9.513'e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 308.446 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.504 olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Ekim günlük vaka sayıları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 2.000’den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin" ifadelerini kullandı.