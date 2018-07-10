Son Vedasını PlayStation ve Atıştırmalıklarla Yaptı

Renard Matthews, yaklaşık iki hafta önce Amerika Birleşik Devletleri’nin New Orleans kentinde hayatını kaybetmişti. Oğullarını en iyi şekilde görmek isteyen ailesiyse Renard’ın bedenini PlayStation oynarken ve en sevdiği atıştırmalıkları yerken sergileme kararı aldı.

Hollywood yapımı birçok filmde gördüğünüz üzere özellikle ABD’de hayatını kaybeden kişiler, cenaze törenleri sırasında tabutun içine en iyi halleriyle konuluyor ve ziyaretçilerin son bir kez hayatını kaybeden kişiyi görmesi sağlanıyor. Benzer bir merasimi oğullarına da yapmak isteyen Matthews ailesi, çocuklarını tabutun içinde ziyaretçilere sergilemektense bambaşka bir yol izlemek istediklerine karar vererek, akla gelmeyecek bir tören gerçekleştirdiler.

Treme’de yer alan Charbonnet Labat Glapion Cenaze Evi’nde gerçekleşen törene, genç adamın yakınları ve sevdikleri katılırken, ailesi tarafından istenilen tüm detayları kullanan cenaze evi, Renard Matthews’ın bedenini PlayStation'da NBA 2K oynarken, çevresinde en sevdiği atıştırmalıklarla ve taraftarı olduğu Boston Celtics formasıyla hazırlamayı başardı.

Ziyaretçiler törene geldiklerinde beklemedikleri bir manzarayla karşılaşırlarken, Renard’ın annesi Temeka Matthews, oğlunun evden çıkmayı çok sevmeyen bir tip olduğunu ve sürekli oyun oynadığını söyledi. Bu sebeple oğullarını hep o halinde hatırlamak istediklerini, cenaze törenini de bu sebeple böyle yaptıklarını belirtti.