Sony, Akıllı Telefonlarını Android 10 ile Güncelleyecek

Birçok akıllı telefon üreticisi, cihazlarındaki işletim sistemini Android 10’a yükseltmeye devam ederken Sony’den de beklenen açıklama geldi. Sony, hangi telefonlarının ne zaman Android 10 işletim sistemine kavuşacağını duyurdu.

Şirket, sekiz akıllı telefonunun bu yeni işletim sistemini alacağını bildirdi. Açıklamaya göre Android 10 güncellemesi alacak cihazlar şu şekilde: Xperia 1, Xperia 5, Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium ve Xperia XZ3.

Bunların dışında başka Sony cihazlarınız da varsa ve onların da Android 10 güncellemesi almasını umuyorsanız, şimdilik hayal kırıklığı yaşabilirsiniz. İleriki dönemlerde güncellemenin başka cihazlara getirilmesi ihtimali de var ancak bu durum yakın zamanda gerçekleşmeyebilir.

Android 10 güncellemesine, ilk olarak Aralık ayında Xperia 1 ve Xperia 5 cihazları kavuşacak. Diğer altı telefon ise güncellemeyi alabilmek için 2020’nin ilk dönemlerini beklemek durumunda kalacak. Ancak güncellemenin yayınlanacağı tarih ve kullanılabilirliği her zamanki gibi pazara veya operatöre göre değişiklik gösterebilir.